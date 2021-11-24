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Фургалу предъявили новое обвинение

Елена Прошина
50 минут назад

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщил адвокат Фургала Сергей Довгий, пишет РИА Новости.

Фургалу предъявили новое обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере», - сказал Довгий.

По его словам, речь идет о мошенничестве в сфере кредитования. Фургал в ближайшее время предстанет перед судом.

Следствие считает, что Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году организовали преступную группу, чтобы убивать конкурентов. В состав группы вошли авторитетные в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев. Они также за деньги привлекли Марата Кадырова и Андрея Палея. В июле того же года Кадыров в поселке Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приемом металлолома. Бизнесмен выжил.

По версии следствия, позже на фоне длительного коммерческого спора по поводу ряда объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство другого бизнесмена. Его в Хабаровске застрелил Палей. Чтобы скрыть это преступление, Палей также убил человека из окружения Фургала, который знал о его причастности к убийству бизнесмена.

В отношении Мистрюкова дело выделено в отдельное производство, так как с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Тимофеев объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и других причастных к преступлениям лиц продолжается. Фургал был задержан 9 июля 2020 года, вину он не признает.

Происшествия,Сергей Фургал,Михаил Тимофеев,РИА Новости,
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