Фургалу предъявили новое обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщил адвокат Фургала Сергей Довгий, пишет РИА Новости.

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«Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере», - сказал Довгий.

По его словам, речь идет о мошенничестве в сфере кредитования. Фургал в ближайшее время предстанет перед судом.

Следствие считает, что Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году организовали преступную группу, чтобы убивать конкурентов. В состав группы вошли авторитетные в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев. Они также за деньги привлекли Марата Кадырова и Андрея Палея. В июле того же года Кадыров в поселке Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приемом металлолома. Бизнесмен выжил.

По версии следствия, позже на фоне длительного коммерческого спора по поводу ряда объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство другого бизнесмена. Его в Хабаровске застрелил Палей. Чтобы скрыть это преступление, Палей также убил человека из окружения Фургала, который знал о его причастности к убийству бизнесмена.