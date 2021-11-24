В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

В Брянской области 27 учеников отравились школьной едой

Газета.Ruиещё 1
40 минут назад

В Брянской области Роспотребнадзор зафиксировал групповое пищевое отравление у 27 учеников Климовской средней школы №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ученики отравились школьной едой в Брянской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Работа пищеблока школы приостановлена, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления, назначены лабораторные исследования, говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей погибли. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице. Еще двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимации. В больницу они поступили с симптомами пищевого отравления, его причина пока не установлена.

Сообщается, что предполагаемой причиной тяжелой интоксикации могло стать мясо. Установлено, что накануне семья ела домашнюю свинину. Эксперты взяли пробы мяса и других продуктов, результаты экспертизы ожидаются.

Происшествия,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители