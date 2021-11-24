Ученики отравились школьной едой в Брянской области

Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице. Еще двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимации. В больницу они поступили с симптомами пищевого отравления, его причина пока не установлена.