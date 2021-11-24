Ученики отравились школьной едой в Брянской области

В Брянской области Роспотребнадзор зафиксировал групповое пищевое отравление у 27 учеников Климовской средней школы №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Работа пищеблока школы приостановлена, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления, назначены лабораторные исследования, говорится в сообщении.
Ранее в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей погибли. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице. Еще двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимации. В больницу они поступили с симптомами пищевого отравления, его причина пока не установлена.
Сообщается, что предполагаемой причиной тяжелой интоксикации могло стать мясо. Установлено, что накануне семья ела домашнюю свинину. Эксперты взяли пробы мяса и других продуктов, результаты экспертизы ожидаются.