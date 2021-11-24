Врача осудили за убийство медсестры в "красной" зоне

Врач-анестезиолог-реаниматолог получил 12 лет колонии строгого режима за убийство медсестры в "красной" зоне больницы в Курской области, сообщается на сайте суда.

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Как сообщили в суде, врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Сурагин во время суточного дежурства в стационаре для лечения больных коронавирусом предложил медсестре не ходить на дежурство, а провести время с ним. Сурагин в этот момент был сильно пьян. Медсестра дала ему пощечину, после этого врач схватил ее за плечи, девушка стала обороняться, укусила его за руку. После этого озверевший Сурагин стал бить ее кулаками по голове, повалил на пол и начал душить. Увидев, что медсестра больше не подает признаков жизни, Сурагин сбежал. Коллеги пытались спасти медсестру, но она умерла в реанимации "красной" зоны.

Сурагин на суде заявил, что не помнит момента, как он душил медсестру. Он рассказал, что вместе с другим врачом, погибшей и еще одной медсестрой распивали крепкие напитки. После этого он сел на диван и очнулся уже в палате вместе с другими врачами у кровати, где без сознания лежала медсестра. Он также заявил, что не собирался ее убивать. Он попросил прощения у матери погибшей, сказал, что смерть медсестры для него тоже очень большое горе и он никогда даже в мыслях не желал ей плохого.