На московском рынке произошла массовая драка

На московском рынке «Садовод» произошла массовая драка между мигрантами из Китая и Таджикистана. Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате конфликта пострадал грузчик, который обратился в больницу и намерен написать заявление на нападавших в полицию.
Как отметил пострадавший, его тележка помешала работникам рынка, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате на грузчика напали сразу несколько китайцев, а один из них достал нож и начал бить мужчину по голове и рукам. На помощь ему пришли охранники рынка, которые отвели его в аптеку и попросили никому не рассказывать.
Несмотря на просьбу, мужчина обратился в больницу. Врачи подтвердили у него травмы головы и руки. Теперь он намерен написать заявление полицию.
Напомним, что ранее в одном из ресторанов Москвы произошла массовая потасовка в которой участвовали не менее 10 человек. Один из них выстрелил из стартового пистолета. Впоследствии выяснилось, что оружие было переделано из охолощённого и приспособлено под стрельбу травматическими патронами.