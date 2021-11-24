На московском рынке произошла массовая драка

На московском рынке «Садовод» произошла массовая драка между мигрантами из Китая и Таджикистана. Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате конфликта пострадал грузчик, который обратился в больницу и намерен написать заявление на нападавших в полицию.

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Как отметил пострадавший, его тележка помешала работникам рынка, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате на грузчика напали сразу несколько китайцев, а один из них достал нож и начал бить мужчину по голове и рукам. На помощь ему пришли охранники рынка, которые отвели его в аптеку и попросили никому не рассказывать.

Несмотря на просьбу, мужчина обратился в больницу. Врачи подтвердили у него травмы головы и руки. Теперь он намерен написать заявление полицию.