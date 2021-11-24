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В Москве эвакуировали людей из торгового центра

Мослента
53 минуты назад

В торговом центре (ТЦ) «Галактика» на севере Москвы провели эвакуацию людей из-за задымления в здании, сообщает РЕН ТВ.

В Москве эвакуировали людей из торгового центра
Фото:  Александра Викулова / Коммерсантъ Александра Викулова / Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Академика Королева. В результате задымления в ТЦ полностью перестало работать электричество. На место приехали экстренные службы, которым уже удалось полностью ликвидировать задымление. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 15 ноября, в СМИ появилась информация об эвакуации торговых центров Columbus и «Ривьера», а также Останкинской телебашни. В пресс-службе одного из учреждений сообщили, что им поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей.

Происшествия,РЕН ТВ,
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