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Арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар»

Lenta.ruиещё 5
34 минуты назад

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы трое других фигурантов дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки суда.

Арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Следственном комитете (СК) сообщили, что уголовное дело было возбуждено в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Их подозревают в коммерческом подкупе.

Согласно данным следствия, преступники незаконно получали взятки от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма «вознаграждений» оценивается в более чем 20 миллионов рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» входит в структуру «Газпром межрегионгаз», дочернюю компанию «Газпрома». Она является крупнейшим поставщиком газа в регионе. В прошлом году ее выручка составила 6,3 миллиарда рублей, прибыль — 162,65 миллиона. Об обысках в компании накануне сообщали несколько источников.

В начале ноября суд Благовещенска арестовал главу отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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