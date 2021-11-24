Пассажир выстрелил в лицо таксисту в центре Москвы

Пассажир такси выстрелил в лицо водителю из травматического пистолета на Фрунзенской набережной в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, после стрельбы мужчина скрылся с места происшествия.

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По информации источника телеканала, между таксистом и клиентом произошел конфликт, и в один момент пассажир достал оружие, выстрелил и сбежал. Состояние пострадавшего не уточняется. Другие подробности происшествия, в том числе и причина ссоры, выясняются.

Напомним, что 14 ноября неизвестный распылил в глаза таксисту содержимое перцового баллончика на Большой Татарской улице. Поводом для конфликта между двумя водителями стало парковочное место, которое они не смогли поделить.

В результате словесная перепалка обернулась применением баллончика, после чего напавший мужчина скрылся с места происшествия. По факту случившегося полиция проводила проверку.