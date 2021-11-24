В Петербурге девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Санкт-Петербурге скончалась трехлетняя девочка после того, как ее родители отказались от госпитализации ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городское управление СК РФ.

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Трагедия произошла в Курортном районе города. В детском саду девочка пожаловалась на боль в животе, и родители ее забрали домой, несмотря на рекомендации врачей. Они заявляли о необходимости госпитализировать ребенка.

Родители оставили ребенка дома под наблюдением, но впоследствии состояние девочки ухудшилось. Она скончалась, реанимационные мероприятия не смогли ей помочь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.