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В Петербурге трехлетняя девочка скончалась после отказа родителей от госпитализации

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

В Санкт-Петербурге скончалась трехлетняя девочка после того, как ее родители отказались от госпитализации ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городское управление СК РФ.

В Петербурге девочка умерла после отказа родителей от госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в Курортном районе города. В детском саду девочка пожаловалась на боль в животе, и родители ее забрали домой, несмотря на рекомендации врачей. Они заявляли о необходимости госпитализировать ребенка.

Родители оставили ребенка дома под наблюдением, но впоследствии состояние девочки ухудшилось. Она скончалась, реанимационные мероприятия не смогли ей помочь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Тюмени родителей, восьмилетняя дочь которых была убита летом этого года, решением суда лишили прав в отношении других несовершеннолетних сына и дочери. Установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей.

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