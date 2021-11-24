Мужчина напал на продавца с пистолетом в ТЦ Москвы: видео

В торговом центре на Люблинской улице в Москве мужчина с пистолетом атаковал работницу магазина электроники. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Посетитель потребовал у продавца закрытого на тот момент заведения продать ему товар. Получив отказ, недовольный покупатель достал пистолет и удалил им сотрудницу по лицу.