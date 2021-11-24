Пьяный майор сбил рабочих в Тюмени

За рулем BMW, который насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, находился 34-летний сотрудник Следственного комитета, майор юстиции Павел Шадрин. Об этом сообщает источник газеты «Известия», знакомый с ситуацией.

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По предварительным данным, дорожники очищали от снега обочину вблизи дома на улице Федюнинского, 54. Водитель ехал со скоростью около 170-200 км/ч и не обратил внимание на установленные знаки о дорожных работах.

В результате ДТП рабочие погибли на месте, а сам сотрудник СК был госпитализирован. Медики обнаружили у него в крови алкоголь, количество которого говорит о состоянии среднего алкогольного опьянения.