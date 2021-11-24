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Один человек пострадал в результате стрельбы в московском кафе

Мослентаиещё 1
1 час назад

В кафе на востоке Москвы в ночь на среду, 24 ноября, произошел конфликт с применением оружия. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает «Московский комсомолец».

В московском кафе открыли стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перестрелка случилась на Мироновской улице около трех часов ночи. Неизвестные люди в масках открыли огонь по 50-летнему мужчине, выходцу с Северного Кавказа. На данный момент пострадавшего доставили в местную больницу, у него диагностированы ранения стоп. Также помощь медиков понадобилась женщине, находившейся в кафе, — она упала в обморок. Злоумышленники после нападения скрылись в неизвестном направлении.

Ранее массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео. По имеющимся данным, один из участников конфликта применил стартовый пистолет.

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Происшествия,Московский комсомолец,
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