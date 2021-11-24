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Появилось видео с места ДТП со сбитыми насмерть рабочими сотрудником СК

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Как сообщается в СМИ, за рулем иномарки находился сотрудник Следственного комитета России Павел Шадрин. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

ДТП произошло накануне вечером на объездной дороге по улице Федюнинского. Машина правоохранителя врезалась в дорожников, которые убирали снег. По предварительным данным, управлявший транспортным средством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Ангарске пьяный лихач порвал составленный инспекторами протокол о нарушении.

Происшествия,Видео,Павел Шадрин,СКР,
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