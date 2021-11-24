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Спустя год после трагедии: стало известно, кто убил дочь Владимира Конкина

Popcake.tv
1 час назад

Год назад в семье Владимира Конкина произошла странная трагедия. В одном из московских фитнес-клубов скончалась его дочь Софья. Девушка утонула в бассейне.

Год после трагедии: кто убил дочь Владимира Конкина
Фото: FacebookFacebook

Долгое время правоохранительные органы разбирались с этим и пытались выяснить, убийство это или несчастный случай. На днях в этом же фитнес-клубе произошла еще одна смерть – не стало 57-летнего мужчины. Выяснилось, что в обоих случаях около бассейна не было человека-спасателя, так как администрация решила сэкономить на расходах на тренерах.

Более того, не было в зале и квалифицированной медсестры. Известно, что главной обвиняемой в этом деле является управляющая Анна Андрианова. Она отвечала за безопасность в спортивном центре. Анна уже успела прокомментировать смерть Софьи, к которой она явно тоже причастна.

«Лично я ее не топила, она утонула сама, я тут не виновата», – заявила Анна. Женщина написала письмо Владимиру Конкину и попросила у него прощения за случившееся.

Более того, она стала давить на жалость, отмечая, что у нее растут двое детей.

При этом она забыла, что у Конкиной тоже остался ребенок.

Происшествия,Владимир Конкин,МВД,
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