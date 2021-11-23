Соседка потребовала миллион с находящегося в СИЗО экс-министра Абызова

Татьяна Поддубная, являющаяся соседкой экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова , подала на него в суд из-за залитой водой квартиры. Москвичка требует возместить ей ущерб в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда.

«Поддубная Татьяна Александровна просит возместить вред, причиненный в ходе ремонтных работ квартиры, и взыскать с Абызова Михаила Анатольевича миллион рублей и госпошлину в размере 13 200 рублей», — приводится в материале ответ пресс-службы.

Под вопросом в данном деле остается квартирант Абызова, ведь он сам с марта 2019 года находится в СИЗО. Против экс-министра возбуждено три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег преступным путем и мошенничестве.