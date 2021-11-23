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Соседка потребовала миллион с находящегося в СИЗО экс-министра Абызова

Елена Прошина
42 минуты назад

Татьяна Поддубная, являющаяся соседкой экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, подала на него в суд из-за залитой водой квартиры. Москвичка требует возместить ей ущерб в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда.

Соседка потребовала миллион с находящегося в СИЗО экс-министра Абызова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поддубная Татьяна Александровна просит возместить вред, причиненный в ходе ремонтных работ квартиры, и взыскать с Абызова Михаила Анатольевича миллион рублей и госпошлину в размере 13 200 рублей», — приводится в материале ответ пресс-службы.

Рассмотрение иска назначили на 10 декабря.

Под вопросом в данном деле остается квартирант Абызова, ведь он сам с марта 2019 года находится в СИЗО. Против экс-министра возбуждено три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег преступным путем и мошенничестве.

Происшествия,Абызов Михаил Анатольевич,ФСИН,
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