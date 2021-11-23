На траулере «Павел Кутахов» погиб еще один член экипажа

На рыболовном траулере «Павел Кутахов», находящемся у берегов Южной Кореи, нашли труп одного из членов экипажа. Причину смерти пока не установили, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В 2018 году на судне уже происходила похожая трагедия. Тогда в машинном отделении в траулере произошел пожар, который привел к смерти старшего механика.

Сейчас же мертвым в одной из кают обнаружили мастера добычи. Признаков насильственной смерти на теле мужчины судовой врач не установил, вещи погибшего также находились на своих местах.

«Причина смерти не установлена», — приводит «КП» слова источника в экстренных службах.

В связи с произошедшим было принято решение о смене курса корабля. Экстренные службы России поручили экипажу траулера оставаться на месте и дожидаться другого судна, которое вскоре должно пройти встречным курсом.