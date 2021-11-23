На траулере «Павел Кутахов» погиб еще один член экипажа

На рыболовном траулере «Павел Кутахов», находящемся у берегов Южной Кореи, нашли труп одного из членов экипажа. Причину смерти пока не установили, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В 2018 году на судне уже происходила похожая трагедия. Тогда в машинном отделении в траулере произошел пожар, который привел к смерти старшего механика.
Сейчас же мертвым в одной из кают обнаружили мастера добычи. Признаков насильственной смерти на теле мужчины судовой врач не установил, вещи погибшего также находились на своих местах.
«Причина смерти не установлена», — приводит «КП» слова источника в экстренных службах.
В связи с произошедшим было принято решение о смене курса корабля. Экстренные службы России поручили экипажу траулера оставаться на месте и дожидаться другого судна, которое вскоре должно пройти встречным курсом.
«Сегодня, 23 ноября, из Пусана во Владивосток выходит российское судно. Было принято решение передать им тело скончавшегося моряка. Груз 200 доставят во Владивосток, где передадут экстренным службам. Врачи на материке установят точные причины смерти матроса», — рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией на судне «Павел Кутахов».