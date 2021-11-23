Последователь казанского стрелка хотел убить следователей

Житель Якутии планировал напасть на следователей, работающих по делу о стрельбе в казанской школе, где погибли девять человек и 23 пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Был задержан мужчина, приехавший из Якутии. Он готовил нападение на сотрудников СК России, которые расследуют дело о стрельбе в 175-й гимназии Казани», - сообщил источник.

Он добавил, что мужчина поселился в квартире напротив школы. По данным источника, он психически нездоров.

По данным информагентства «Татар-информ», задержанному 20 лет. После трагедии в школе, юноша стал следить за следователями, готовил на них покушение. В Казани он снял квартиру, окна которой выходили на главный вход гимназии. Он также взял кредит, чтобы купить оружие.

После задержания молодого человека направили на психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам суд поместил задержанного в психиатрическую клинику в Казани.