Напавшего на кондуктора в Казани пассажира наказали

В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тысячи рублей пассажира автобуса, который ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Так мужчина отреагировал на просьбу предъявить QR-код, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергея Темлякова.
«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», - заявил эксперт.
Напомним, накануне в Казани в 10 часов утра в автобусе №31 около станции метро «Аметьево» пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе нанес удар контролеру и брызнул ему в глаза перцовым баллончиком. После этого он выбежал из автобуса и скрылся, а сотруднику общественного транспорта пришлось вызвать скорую.
22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на транспорте. Теперь в республике действует запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без цифрового кода о вакцинации от коронавируса.