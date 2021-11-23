Напавшего на кондуктора в Казани пассажира наказали

В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тысячи рублей пассажира автобуса, который ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Так мужчина отреагировал на просьбу предъявить QR-код, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергея Темлякова.

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«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», - заявил эксперт.

Напомним, накануне в Казани в 10 часов утра в автобусе №31 около станции метро «Аметьево» пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе нанес удар контролеру и брызнул ему в глаза перцовым баллончиком. После этого он выбежал из автобуса и скрылся, а сотруднику общественного транспорта пришлось вызвать скорую.