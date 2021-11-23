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ДТП с участием актера Игоря Скляра попало на видео

Вероника Полынина
35 минут назад

Автомобиль актера Игоря Скляра попал в ДТП на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Момент аварии попал на видео, запись публикует издание «Фонтанка».

На ролике видно, как движущийся по полосе автомобиль Jaguar врезается в сдающую на большой скорости назад Audi.

По данным «Фонтанки», Jaguar принадлежит народному артисту РФ Игорю Скляру.

63-летний Скляр подтвердил, что находился за рулем Jaguar и попал в аварию. По его словам, он не пострадал.

«Ребра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулем, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперед», - сказал он телеграм-каналу Shot.

10 ноября в Москве попала в ДТП актриса Елена Сафонова. 65-летняя Сафонова управляла автомобилем Hyundai и столкнулась с вылетевшей на встречную полосу BMW. Актрису госпитализировали с переломами ребер, лучевой кости и сотрясением мозга.

Происшествия,Видео,Елена Сафонова,Игорь Скляр,Фонтанка.Ру,
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