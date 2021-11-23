ДТП с участием актера Игоря Скляра попало на видео

«Ребра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулем, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперед», - сказал он телеграм-каналу Shot.