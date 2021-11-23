ДТП с участием актера Игоря Скляра попало на видео

Автомобиль актера Игоря Скляра попал в ДТП на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Момент аварии попал на видео, запись публикует издание «Фонтанка».
На ролике видно, как движущийся по полосе автомобиль Jaguar врезается в сдающую на большой скорости назад Audi.
По данным «Фонтанки», Jaguar принадлежит народному артисту РФ Игорю Скляру.
63-летний Скляр подтвердил, что находился за рулем Jaguar и попал в аварию. По его словам, он не пострадал.
«Ребра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулем, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперед», - сказал он телеграм-каналу Shot.
10 ноября в Москве попала в ДТП актриса Елена Сафонова. 65-летняя Сафонова управляла автомобилем Hyundai и столкнулась с вылетевшей на встречную полосу BMW. Актрису госпитализировали с переломами ребер, лучевой кости и сотрясением мозга.