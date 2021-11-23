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ФСБ нашла украинский след в подготовке массового убийства в Казани

Мария Иванова
1 час назад

Подростка, планировавшего массовое убийство в Казани, к совершению преступления склонял житель Украины Ярослав Овсюк. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ФСБ.

ФСБ нашла украинский след в подготовке массового убийства в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14-летний подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу, был задержан в Казани 20 ноября.

Сообщалось, что мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным ГТРК «Татарстан», на допросе он заявил, что незнакомец предложил ему деньги за совершение массового убийства - пять тысяч рублей.

Подросток утверждал, что этот человек сообщил ему адрес с тайником, где якобы находилась одежда для нападения на школу.

Дома у подростка изъяли пневматическую винтовку. В ФСБ заявили, что к совершению преступления его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк. Других деталей в спецслужбе не раскрыли.

Происшествия,ФСБ,
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