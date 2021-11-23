ФСБ нашла украинский след в подготовке массового убийства в Казани

Подростка, планировавшего массовое убийство в Казани, к совершению преступления склонял житель Украины Ярослав Овсюк. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ФСБ.

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14-летний подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу, был задержан в Казани 20 ноября.

Сообщалось, что мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным ГТРК «Татарстан», на допросе он заявил, что незнакомец предложил ему деньги за совершение массового убийства - пять тысяч рублей.

Подросток утверждал, что этот человек сообщил ему адрес с тайником, где якобы находилась одежда для нападения на школу.