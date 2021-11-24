В Москве мужчина с пистолетом избил продавщицу магазина

В Москве в районе Марьино мужчина с пистолетом избил продавщицу магазина бытовой техники, его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным источника, мужчина зашел в магазин на Люблинской улице и потребовал продать ему товар. Сотрудница попыталась объяснить, что сделать это можно в часы работы заведения, на что злоумышленник достал пистолет и, продолжая настаивать на своих требованиях, ударил женщину по лицу.

Отмечается, что сотрудники охраны магазина остановили злоумышленника и изъяли у него пистолет и пять патронов. Однако мужчине удалось скрыться.

Полицейские задержали подозреваемого на Батайском проезде. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), а также статьей 116 УК РФ («Побои»).