В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

В Москве мужчина с пистолетом избил продавщицу магазина

Мослентаиещё 3
30 минут назад

В Москве в районе Марьино мужчина с пистолетом избил продавщицу магазина бытовой техники, его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным источника, мужчина зашел в магазин на Люблинской улице и потребовал продать ему товар. Сотрудница попыталась объяснить, что сделать это можно в часы работы заведения, на что злоумышленник достал пистолет и, продолжая настаивать на своих требованиях, ударил женщину по лицу.

Отмечается, что сотрудники охраны магазина остановили злоумышленника и изъяли у него пистолет и пять патронов. Однако мужчине удалось скрыться.

Полицейские задержали подозреваемого на Батайском проезде. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), а также статьей 116 УК РФ («Побои»).

Ранее в Подмосковье хозяин агрессивного питбуля угрожал соседям пистолетом.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители