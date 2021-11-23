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Появилось видео нападения матери с сыном на офис микрофинансовой организации

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Самарской области мать и сын совершили нападение на офис микрофинансовой организации. Видео произошедшего в Жигулевске инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как женщина во время беседы достает из-за спины топор и пытается нанести им удары сотруднице МФО. Во время потасовки работнице кредитной организации удалось вырвать орудие из рук злоумышленницы, после чего оба соучастника нападения скрылись.

Подозреваемые были задержаны, в отношении них завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Происшествия,Криминал,Видео,
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