В Самарской области мать и сын совершили нападение на офис микрофинансовой организации. Видео произошедшего в Жигулевске инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как женщина во время беседы достает из-за спины топор и пытается нанести им удары сотруднице МФО. Во время потасовки работнице кредитной организации удалось вырвать орудие из рук злоумышленницы, после чего оба соучастника нападения скрылись.