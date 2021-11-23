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Блокадница из Ленобласти прооперировала сама себя от безысходности

Елена Прошина
55 минут назад

В Ленинградской области пенсионерка-блокадница решила сама сделать себе операцию, чтобы избавиться от осложнения онкологического заболевания. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», у женщины развился асцит — в брюшной полости скопилась жидкость, которая сильно мешает двигаться и дышать.

Блокадница из Ленобласти прооперировала сама себя от безысходности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пережившая блокаду Ленинграда женщина не стала дожидаться помощи врачей и решила самостоятельно сделать надрезы на животе, чтобы выпустить жидкость. Риск при подобных манипуляциях был довольно велик, а сама пенсионерка не имела медицинского образования. Своим близким она оставила предсмертную записку, в которой попросила простить ее «за такой поступок».

«Я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу, мне очень больно и тяжело», — написала женщина.

Пенсионерке удалось выжить — как сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области, сейчас она находится под наблюдением врачей и получает весь необходимый уход. Областной Комздрав проводит проверку обстоятельств произошедшего.

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