Драка мигрантов со смертельным исходом произошла в Москве на Люблинской улице. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram -канал «МК: срочные новости».

По данным источника, между несколькими иностранными гражданами ночью произошел конфликт с применением режущего оружия. В результате драки на ножах в больницу был доставлен 35-летний Иномжон Куганов — у него диагностированы ранения плеча и спины. Еще один мужчина, предположительно уроженец Таджикистана, был убит. Позже стало известно, что погибший является братом Курганова. На данный момент полицейские ищут убийцу.