В администрации Миасса следователи проводят проверку

Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

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Отмечается, что в офисе работают сотрудники Следственного комитета. По словам источника агентства, информация о причинах проверки будет представлена позднее.

Согласно информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, сотрудники управления Федеральной службы безопасности «оказывают оперативное сопровождение» работе следователей в администрации.

Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии. В нем проживает более 150 тысяч человек.