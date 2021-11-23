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В администрации Миасса следователи проводят проверку

Газета.Ru
27 минут назад

Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

В администрации Миасса следователи проводят проверку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в офисе работают сотрудники Следственного комитета. По словам источника агентства, информация о причинах проверки будет представлена позднее.

Согласно информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, сотрудники управления Федеральной службы безопасности «оказывают оперативное сопровождение» работе следователей в администрации.

Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии. В нем проживает более 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники автомобильного завода «Урал» в день рождения Миасса организовали флешмоб «Самый большой QR-код в России». Мероприятие прошло на площади перед стелой первому уральскому автомобилю «ЗиС-5В».

Происшествия,УралАЗ,ФСБ,СКР,
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