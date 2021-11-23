Мошенники обокрали иностранку на миллионы рублей в Москве

Злоумышленник украл у гражданки Китая 14,5 миллиона рублей под предлогом продажи ей брендовых сумок люксовой марки. Об инциденте сообщило агентство «Москва».

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В полицию обратился житель столицы, представляющий интересы потерпевшей иностранки. В заявлении он сообщил, что иностранка перевела указанную сумму неизвестному лицу, думая, что покупает люксовые аксессуары. Деньги мошенникам она отдавала частями, с 12 июля по 29 августа 2021 года.

Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.