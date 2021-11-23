Мошенники обокрали иностранку на миллионы рублей в Москве

Злоумышленник украл у гражданки Китая 14,5 миллиона рублей под предлогом продажи ей брендовых сумок люксовой марки. Об инциденте сообщило агентство «Москва».
В полицию обратился житель столицы, представляющий интересы потерпевшей иностранки. В заявлении он сообщил, что иностранка перевела указанную сумму неизвестному лицу, думая, что покупает люксовые аксессуары. Деньги мошенникам она отдавала частями, с 12 июля по 29 августа 2021 года.
Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее иностранка потеряла более четырех миллионов рублей, доверившись злоумышленнику. Мошенник сообщил женщине, что якобы сможет помочь ей с поставкой большой партии сумок от известного производителя, получил от женщины крупную сумму и исчез.