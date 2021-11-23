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Угрожавший кассиру убийством адвокат из Москвы попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Нижегородской области адвокат из Москвы угрожал убийством продавщице. Видео произошедшего в селе Дивеево 15 сентября инцидента публикует Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Кассир автозаправочной станции отказалась продать столичному правозащитнику алкоголь в ночное время. Во время конфликта с сотрудником торговой точки мужчина достал нож и направил в сторону женщины, пригрозив убийством.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Сейчас он находится в психиатрической больнице на лечении.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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