Угрожавший кассиру убийством адвокат из Москвы попал на видео

В Нижегородской области адвокат из Москвы угрожал убийством продавщице. Видео произошедшего в селе Дивеево 15 сентября инцидента публикует Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Кассир автозаправочной станции отказалась продать столичному правозащитнику алкоголь в ночное время. Во время конфликта с сотрудником торговой точки мужчина достал нож и направил в сторону женщины, пригрозив убийством.