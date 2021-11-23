Сообщается, что отечественная легковушка совершала опасные маневры на парковке на острове Татышева. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители потребовали водителей выйти и предъявить документы. Но в ответ на это, по словам сотрудников, лихач заблокировал двери. Тогда им пришлось разбить стекло и силой вывести парня, который был за рулём. Предполагаемые нарушители утверждают, что автомобиль занесло на льду и занос был непреднамеренным. Кроме того, сотрудники якобы сразу, не представившись, стали бить по ВАЗу ногами, а потом и вовсе брызнули перцовкой в салон. Водитель проведет в спецприемнике трое суток за неповиновение инспекторам.