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Полицейские выбили стекло автомобиля при задержании дрифтеров.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудники правоохранительных органов дубинкой выбили боковое стекло ВАЗа при задержании предполагаемого дрифтующих водителей в Красноярске.

Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что отечественная легковушка совершала опасные маневры на парковке на острове Татышева. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители потребовали водителей выйти и предъявить документы. Но в ответ на это, по словам сотрудников, лихач заблокировал двери. Тогда им пришлось разбить стекло и силой вывести парня, который был за рулём. Предполагаемые нарушители утверждают, что автомобиль занесло на льду и занос был непреднамеренным. Кроме того, сотрудники якобы сразу, не представившись, стали бить по ВАЗу ногами, а потом и вовсе брызнули перцовкой в салон. Водитель проведет в спецприемнике трое суток за неповиновение инспекторам.

Происшествия,Видео,МВД,
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