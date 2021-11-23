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Пассажиры толкнули застрявший на остановке автобус и попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Биробиджане пассажирам пришлось толкать застрявший на остановке автобус. Всему виной оказалось обилие снега, который мешал «Пазику» комфортно выезжать с остановки. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Как сообщает автор видео, пассажирам пришлось несколько раз вызволять автобус из снежного плена. Сообщается, что движение в городе было парализовано из-за сильнейшего снегопада.

«Где же грейдеры ?» - негодует один из пассажиров.

По информации в администрации города вся техника и люди работали в городе, но с такими объемами снега справиться не смогли. На расчистку города будут привлечены дополнительная техника и люди от сторонних организаций.

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