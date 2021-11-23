Жительница Казани пыталась продать в Москве новорожденного сына за 100 000 рублей. Видео задержания девушки публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что в поисках покупателей девушка разместила объявление о продаже в интернете. После того, как покупатель нашелся «коммерсантка» прилетела в Москву, чтобы родить малыша и передать его другому человеку вместе с распиской. Тут сотрудники полиции и задержали девушку.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает - его поместили в спецучреждение. А в отношении жительницы Казани возбудили уголовное дело и решают вопрос об аресте.