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Пытавшуюся продать новорожденного сына девушку сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Жительница Казани пыталась продать в Москве новорожденного сына за 100 000 рублей. Видео задержания девушки публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что в поисках покупателей девушка разместила объявление о продаже в интернете. После того, как покупатель нашелся «коммерсантка» прилетела в Москву, чтобы родить малыша и передать его другому человеку вместе с распиской. Тут сотрудники полиции и задержали девушку.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает - его поместили в спецучреждение. А в отношении жительницы Казани возбудили уголовное дело и решают вопрос об аресте.

Стоит отметить, что бабушка малыша была в курсе сделки и поддерживала ее. А отец ребенка, узнав о беременности, предложил оставить младенца на помойке.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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