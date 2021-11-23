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Раскрыты подробности подготовки подростком нападения на школу Казани

Lenta.ruиещё 3
10 минут назад

14-летнему школьнику пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. Подробности раскрыло издание KP.RU со ссылкой на информированные источники.

Раскрыты подробности подготовки подростком нападения на школу Казани
Фото: СК РФСК РФ

По их сведениям, украинец Ярослав Овсюк написал подростку в Telegram и предложил за пять тысяч рублей напасть на школу. К сообщению он приложил координаты тайника. Там школьник нашел футболку с надписью «Hate» и окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры.

23 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Казани.

Во время обыска дома у школьника силовики нашли пневматическую винтовку. Также было установлено, что несовершеннолетний россиянин искал в интернете информацию о вооруженных атаках на школы и переделке оружия в боевое.

Происшествия,ФСБ,Комсомольская правда,
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