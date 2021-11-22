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Актриса нашла скрытую камеру в туалете ГИТИСа

Елена Прошина
1 час назад

В женском туалете театра ГИТИС на улице Академика Пилюгина сотрудница обнаружила установленную камеру скрытого наблюдения. Как сообщает Telegram-канал SHOT, устройство находилось в уборной блока, который арендуется Центром театра и кино Никиты Михалкова.

Актриса нашла скрытую камеру в туалете ГИТИСа
Фото: ТАССТАСС

Девушка заметила странный предмет под раковиной с мигающими лампочками, лежащий на мусорной корзине. О произошедшем сотрудница заявила в полицию — правоохранители изъяли с места приборы, похожие на камеру видеонаблюдения, аккумуляторы и некий передатчик сигнала.

Сейчас полицейские устанавливают личность человека, который мог установить устройство.

Напомним, что ранее эксперт перечислил признаки слежки с помощью веб-камеры. Беспокоящимся за сохранность своей частной жизни стоит обращать внимание на требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства, а также на внезапное отключение камеры при общении через ZOOM или Skype. Кроме того, о работе камеры информирует горящий индикатор, который размещается рядом с объективом.

Происшествия,Никита Михалков,
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