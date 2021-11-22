Актриса нашла скрытую камеру в туалете ГИТИСа

Девушка заметила странный предмет под раковиной с мигающими лампочками, лежащий на мусорной корзине. О произошедшем сотрудница заявила в полицию — правоохранители изъяли с места приборы, похожие на камеру видеонаблюдения, аккумуляторы и некий передатчик сигнала.

Напомним, что ранее эксперт перечислил признаки слежки с помощью веб-камеры. Беспокоящимся за сохранность своей частной жизни стоит обращать внимание на требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства, а также на внезапное отключение камеры при общении через ZOOM или Skype. Кроме того, о работе камеры информирует горящий индикатор, который размещается рядом с объективом.