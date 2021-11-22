В Большом театре произошел потоп

Новую сцену Большого театра затопило из-за случайного включения системы пожаротушения. Как сообщает Telegram-канал Mash, потоп произошел перед репетицией постановки по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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По предварительным данным, причиной стали неосторожные действия монтировщиков сцены. При этом кабели системы закоротило и потоп не остановится, пока вода не вытечет из системы пожаротушения полностью. Сумму ущерба театру еще предстоит оценить экспертам.

Напомним, что в сентябре 2021 года в театре имени Горького чуть не погиб режиссер Никита Михалков — с колосников на сцену упала часть декорации от другой постановки. Актер в этот момент играл в постановке «Двенадцать», а тяжелый предмет пролетел в нескольких сантиметрах от него.