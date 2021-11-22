На жителя Мордовии завели дело за отрицание 8 марта

В Мордовии местный житель Николай Пискунов опубликовал пост в интернете об отрицании 23 Февраля и 8 Марта, и по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила Baza.
Он разместил публикацию «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!», в которой утверждалось, что эти дни не отличаются чем-либо от других. Одним из прочитавших пост оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который сообщил о произошедшем в Следственный комитет.
Пискунова отправили под подписку о невыезде. Иных деталей дела сообщено не было.
Ранее Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.