На жителя Мордовии завели дело за отрицание 8 марта

В Мордовии местный житель Николай Пискунов опубликовал пост в интернете об отрицании 23 Февраля и 8 Марта, и по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила Baza.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости» ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Он разместил публикацию «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!», в которой утверждалось, что эти дни не отличаются чем-либо от других. Одним из прочитавших пост оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который сообщил о произошедшем в Следственный комитет.

Пискунова отправили под подписку о невыезде. Иных деталей дела сообщено не было.