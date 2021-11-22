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Baza: на жителя Мордовии завели уголовное дело из-за отрицания 23 Февраля и 8 Марта

Газета.Ru
45 минут назад

В Мордовии местный житель Николай Пискунов опубликовал пост в интернете об отрицании 23 Февраля и 8 Марта, и по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила Baza.

На жителя Мордовии завели дело за отрицание 8 марта
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Он разместил публикацию «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!», в которой утверждалось, что эти дни не отличаются чем-либо от других. Одним из прочитавших пост оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который сообщил о произошедшем в Следственный комитет.

Пискунова отправили под подписку о невыезде. Иных деталей дела сообщено не было.

Ранее Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.

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