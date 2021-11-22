Хованскому предложили сделку со следствием

В СИЗО блогера Юрия Хованского навестил следователь, предложивший признать свою вину.
О предложении сделки со следствием в утреннем эфире радио «Эхо Петербурга» сообщила девушка блогера Мария Нелюбова. При этом известно, что оперативник не предупредил о визите адвокатов Хованского.
Юрия Хованского задержали 9 июня. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в Норд-Осте, которую он, по его словам исполнил в 2012 году. При этом следователь просил признать, что блогер спел ее на шесть лет позже, когда в России уже действовала статья, предусматривающая наказание за оправдание терроризма.
Ранее сообщалось, что Хованский прислал новое мрачное письмо из СИЗО. В письме Хованский утверждает, что подтвердившие факт исполнения песни в 2018 году свидетели дали лживые показания о нем.
«Я по сути уже мертв. Они приговорили меня к смерти», — писал блогер.