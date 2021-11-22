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Хованскому предложили сделку со следствием

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

В СИЗО блогера Юрия Хованского навестил следователь, предложивший признать свою вину.

Хованскому предложили сделку со следствием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О предложении сделки со следствием в утреннем эфире радио «Эхо Петербурга» сообщила девушка блогера Мария Нелюбова. При этом известно, что оперативник не предупредил о визите адвокатов Хованского.

Юрия Хованского задержали 9 июня. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в Норд-Осте, которую он, по его словам исполнил в 2012 году. При этом следователь просил признать, что блогер спел ее на шесть лет позже, когда в России уже действовала статья, предусматривающая наказание за оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что Хованский прислал новое мрачное письмо из СИЗО. В письме Хованский утверждает, что подтвердившие факт исполнения песни в 2018 году свидетели дали лживые показания о нем.

«Я по сути уже мертв. Они приговорили меня к смерти», — писал блогер.

Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,
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