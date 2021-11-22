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Протащивший машину несколько километров поезд попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Товарный поезд зацепил легковой автомобиль на переезде и протащил за собой несколько километров. Водитель машины погиб. Видео смертельного дорожного происшествия опубликовано в Telegram-канале «ДТП. Хабаровск».

Машина столкнулась с грузовым составом недалеко от Барнаула, после чего несколько километров пронеслась, зацепившись за один из вагонов. Поезд с транспортным остановился в селе Новороманово, где находится станция Калманка. 48-летний водитель был обнаружен погибшим. По некоторым данным, мужчина был в салоне не один. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Происшествия,Видео,
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