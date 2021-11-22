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Обвиняемого в мошенничестве офицера ФСБ выпустили из СИЗО

Lenta.ru
47 минут назад

Обвиняемого в мошенничестве начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ полковника Юрия Кравченко перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемого в мошенничестве офицера ФСБ выпустили из СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в суде, офицер дал развернутые пояснения по своей работе, ответил на все заданные ему вопросы и продемонстрировал готовность помогать следствию.

По данным агентства, также из СИЗО выпустили еще одного фигуранта дела, бизнесмена Вазгена Бабаханяна. Ему избрали запрет определенных действий. Причины смягчения меры пресечения суд не раскрыл.

Заместитель Кравченко подполковник Артем Сохин и сотрудник подразделения майор Сергей Романо, обвиняемые по этому же уголовному делу, остались под стражей.

Офицеров из ФСБ обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»). По версии следствия, в 2017-2019 годах фигуранты заключили контракты со ставропольской фирмой «АсСтрой», которой руководил Вазген Бабаханян.

По гособоронзаказу в Воркуте должны были установить сборно-разборный складской комплекс, но обязательства выполнены не были. Ущерб составил 63,5 миллиона рублей.

Происшествия,Юрий Кравченко,ФСИН,ФСБ,
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