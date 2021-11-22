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Нина Русланова умерла от коронавируса

Елена Прошина
29 минут назад

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени.

Названа причина смерти Нины Руслановой
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на первоначальный отказ от госпитализации при подтвержденном коронавирусе, Русланову все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией 11 ноября. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.

«Грандиозная актриса»: Аронова о Нине Руслановой

Напомним, что Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове. Играла в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Симонова. Зрителям актриса в первую очередь известна по картинам «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и многим другим.

Ранее артист Станислав Садальский отметил, что в последние годы Русланова была всеми «забыта», что, по его мнению, и привело к трагедии — актриса тяжело переживала «свою беспомощность».

Происшествия,Нина Русланова,Станислав Садальский,
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