Названа причина смерти Нины Руслановой

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени.

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Несмотря на первоначальный отказ от госпитализации при подтвержденном коронавирусе, Русланову все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией 11 ноября. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.

Напомним, что Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове. Играла в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Симонова. Зрителям актриса в первую очередь известна по картинам «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и многим другим.