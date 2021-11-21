Погибшие под Ростовом дети могли отравиться свининой

Причиной отравления семьи под в Ростовской области могло стать мясо. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По информации СМИ, вся семья накануне ела домашнюю свинину. Утверждается, что эксперты взяли пробы мяса и других продуктов. Кроме того, пожарные проверили печь и никаких утечек не было обнаружено. Дом пока не газифицирован, передает СМИ.

Ранее сообщалось, что под Ростовом семья отравилась неизвестным веществом, двое детей погибли.

Тело 7-летней девочки обнаружили в доме в станице Бессергеневской. Сестру погибшей доставили в больницу, где девочка скончалась.

Также отмечалось, что погибшие дети воспитывались в приемной семье. Кроме них еще двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что более 170 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления в Ереване.