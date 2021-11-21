Назван владелец разбившегося BMW с блогером Губденским

Стал известен владелец BMW, за рулем которого погиб в аварии автоблогер Саид Губденский. Это 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова, пишут «Известия».

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Выяснилось, что 13 ноября Ширшова передала BMW Губденскому. Отец девушки рассказал, что у нее нет водительских прав, и не смог объяснить, где она взяла иномарку. Он признался, что почти не общается с дочерью.

Сейчас Ширшова общается с правоохранителями.

За полтора часа до гибели Губденский хвастался новым автомобилем. В Telegram-канале он опубликовал фото BMW M4 и подписал: «Куколка». На машине в момент ДТП не было номерных знаков.

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Погибли два человека: сам автоблогер и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, машина вылетела на встречную полосу.