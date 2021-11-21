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В деле о ДТП с участием Губденского появился еще один блогер

Майк Габриелян
38 минут назад

Стал известен владелец BMW, за рулем которого погиб в аварии автоблогер Саид Губденский. Это 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова, пишут «Известия».

Назван владелец разбившегося BMW с блогером Губденским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что 13 ноября Ширшова передала BMW Губденскому. Отец девушки рассказал, что у нее нет водительских прав, и не смог объяснить, где она взяла иномарку. Он признался, что почти не общается с дочерью.

Сейчас Ширшова общается с правоохранителями.

За полтора часа до гибели Губденский хвастался новым автомобилем. В Telegram-канале он опубликовал фото BMW M4 и подписал: «Куколка». На машине в момент ДТП не было номерных знаков.

Последствия смертельного ДТП в центре Москвы попали на видео

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Погибли два человека: сам автоблогер и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, машина вылетела на встречную полосу.

По факту аварии следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Происшествия,газета "Известия",
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