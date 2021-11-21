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В Подмосковье мужчина жестоко убил мать и обстрелял полицейских

Майк Габриелян
28 минут назад

В Подмосковье ликвидировали преступника, который задушил престарелую мать и начал стрелять в полицейских из охотничьего ружья. Инцидент произошел в Солнечногорске, сообщает Telegram-канал 112.

В Подмосковье мужчина жестоко убил мать и обстрелял полицейских
Фото: ТАССТАСС

По его данным, 53-летний Владислав Шарков изуверски убил свою 77-летнюю мать. Сначала он сломал ей ногу, потом задушил, надев полиэтиленовый пакет на голову. После этого поджег дом, взял охотничье ружье и вышел на улицу, где принялся стрелять.

На место прибыла полиция, однако стрелок сел в свой автомобиль Ford EcoSport, и попытался скрыться. Началась погоня, причем Шарков отстреливался от полицейских.

Машину в итоге удалось остановить и заблокировать. Началась перестрелка, в ходе которой преступника застрелили из табельного оружия. Он скончался на месте.

Официальных комментариев от силовиков пока нет. В причинах преступления разбираются следователи.

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