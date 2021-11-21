В центре Москвы загорелся находящийся на маршруте автобус

В центре Москвы произошло возгорание автобуса, находящегося на маршруте. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

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Инцидент произошел на Николоямской улице утром в воскресенье, 21 ноября. Водитель оперативно остановил транспортное средство и высадил всех пассажиров. В итоге никто не пострадал. На место происшествия прибыла пожарная бригада.

«Точную причину возгорания установят эксперты. Руководство "Мосгортранса" проводит служебную проверку по данному факту», — заявили в пресс-службе предприятия.

На кадрах, появившихся в сети, видно, что обгорела задняя левая часть автобуса.