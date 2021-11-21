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Десятки мигрантов утонули в Средиземном море на пути в Европу

Lenta.ru
27 минут назад

Более 75 мигрантов утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) страны в Twitter-аккаунте.

Десятки мигрантов утонули в Средиземном море
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что десятки мигрантов направлялись в Европу на лодке. Рыбакам удалось спасти 15 беженцев, их доставили в ливийский город Зувара. В организации добавили, что в общей сложности в Центральном Средиземноморье в этом году погибло более 1300 человек.

Путин высказался о миграционной политике Европы

Ранее французские полицейские разрешили толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. В Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.

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