Десятки мигрантов утонули в Средиземном море

Более 75 мигрантов утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) страны в Twitter-аккаунте.

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Сообщается, что десятки мигрантов направлялись в Европу на лодке. Рыбакам удалось спасти 15 беженцев, их доставили в ливийский город Зувара. В организации добавили, что в общей сложности в Центральном Средиземноморье в этом году погибло более 1300 человек.