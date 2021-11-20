«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП

В крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека: блогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, в непогоду он не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу.

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием BMW, Mercedes-Benz и Volvo.

В BMW, которая пострадала сильнее всего, находился автоблогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. 28-летний Губденский погиб на месте. Ибрагимов от удара вылетел на проезжую часть, прибывшие медики пытались спасти, но он умер в больнице.

«Буквально вчера общался с Зауром, и вот так в один миг все закончилось. Нет людей, и все остановилось. Берегите себя», — написал их общий знакомый в своих соцсетях Сапар.

Mercedes-Benz, с которым произошло столкновение, по данным РЕН ТВ, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. В 2018 году он был одним из 200 богатейших бизнесменов России. При этом неизвестно, был ли Тимашев в машине в момент аварии.

Предположительно, ДТП произошло по вине Губденского, написал Telegram-канал «112». Он не поменял на машине летнюю резину, не справился с управлением и вылетел на встречку.

Также камеры машин, ехавших по Кутузовскому проспекту, зафиксировали и сам момент аварии.

После ДТП движение было направлено по встречной полосе. Спустя примерно два часа после аварии с дороги убрали BMW и восстановили движение.

Саид Губденский — известный автоблогер. У его YouTube-канала 203 тыс. подписчиков. В описании своего канала Губденский писал, что переехал в Москву год назад, через полгода открыл тюнинг-ателье. Среди его друзей были Эдвард Бил и Михаил Литвин. Последний после смерти Губденского разместил в своем Instagram сториз: «Пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Под последним постом Губденского в Instagram размещены сотни комментариев со словами соболезнования или критикой его манеры вождения. Большинство пользователей отмечали, что Саид Губденский «дохасанился» (хасанить — дерзко водить автомобиль, дрифтовать, резко перестраиваться).

Предположительно, Губденский мог вылететь на встречку во время игры в «шашки» на дороге. Незадолго до смерти блогер выложил в своем Instagram видео, на котором он едет наперегонки с другим автомобилем. За сутки до трагедии он показал своим подписчикам, как гоняет по Москве со скоростью 150 км/ч.

При этом после аварии с участием Эдварда Била он записал видео, на котором призывал не лихачить на дорогах.

«Шашки по городу. Да, за мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний как минимум год я перестал это делать, потому что это самая отвратительная вещь. Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. Это по-любому кто-то просто один маневр сделает не так, который ты не то что не успеешь, ты не можешь его предвидеть. Ты просто воткнешься стопудово и все», — предупредил он.