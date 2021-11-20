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В ДТП в Москве погиб президент федерации авто- и мотоспорта Дагестана

Елена Прошина
1 час назад

Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В ДТП в Москве погиб президент федерации авто- и мотоспорта Дагестана
Фото: TelegramTelegram

По информации канала, Ибрагимов находился в BMW, за рулем которого был блогер Саид Губденский. Врачи пытались оказать ему помощь на месте, но вскоре после аварии Ибрагимов по дороге в больницу скончался.

Telegram-канал Life Shot отмечает, что Ибрагимов в прошлом участвовал в гонках и в прошлом году даже установил мировой рекорд по драг-рейсингу (вид гонок в парных заездах на максимально быстрое ускорение по прямому участку трассы).

В субботу, 20 ноября, примерно 15:10 водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулись лоб в лоб с Mercedes, после чего в них врезалась третья машина.

В результате водитель и пассажир BMW погибли.

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