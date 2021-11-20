В центре Санкт-Петербурга столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар, где были пешеходы. Об это сообщает Telegram-канал Readovka.

Видео момента происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

В результате были сбиты пять пешеходов. Двоих госпитализировали. Один из них находится в коме в тяжелом состоянии, у него диагностировали перелом ребер, открытый перелом голени и отек головного мозга.

ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Автомобиль, въехав на тротуар, снес столб и ограждение.