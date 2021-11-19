Тело предпринимателя нашли в Porsche на западе Москвы

По информации телеканала, умершим оказался 35-летний бизнесмен А. Потапов. Его обнаружили вечером 18 ноября на заднем сиденье машины, припаркованной на улице Маршала Тимошенко.

По подозрению в совершении преступления в Белоруссии был задержан россиянин Андрей Скрипкин, он признался, что убийство не было спланированным. В день, когда подозреваемого должны были направить в Россию, стало известно, что он совершил самоубийство в СИЗО.