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Тело предпринимателя нашли в Porsche на западе Москвы

Газета.Ru
36 минут назад

На западе Москвы в автомобиле Porsche было найдено тело предпринимателя, сообщает РЕН ТВ.

Тело предпринимателя нашли в Porsche на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, умершим оказался 35-летний бизнесмен А. Потапов. Его обнаружили вечером 18 ноября на заднем сиденье машины, припаркованной на улице Маршала Тимошенко.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Ранее сообщалось об убийстве на западе Москвы топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына.

По подозрению в совершении преступления в Белоруссии был задержан россиянин Андрей Скрипкин, он признался, что убийство не было спланированным. В день, когда подозреваемого должны были направить в Россию, стало известно, что он совершил самоубийство в СИЗО.

Происшествия,Михаил Яхонтов,Андрей Скрипкин,ФСИН,РЕН ТВ,
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