Уроженцы Чечни напали на мужчину с ребенком в Москве

В московском районе Марьино уроженцы Чечни напали на мужчину с ребенком в продуктовом магазине. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник рассказал, что пострадавший также является уроженцем Чеченской республики и был знаком с нападавшими. По предварительным данным, группа чеченцев решила отомстить земляку из-за того, что он не хотел участвовать в их криминальном бизнесе и даже пытался помешать махинациям.

«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом. М. отказывался участвовать в этих делишках и даже мешал им, и тогда ему решили отомстить», - рассказал собеседник.

В момент нападения пострадавший находился в магазине с ребенком. Он получил травму ноги и головы. Предположительно, его ударили по голове пистолетом.

Правоохранительные органы доставили в отделение полиции около 10 человек. По словам источника, это лишь часть нападавших.