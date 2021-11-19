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Уроженцы Чечни напали на мужчину с ребенком в Москве

Вероника Полынина
54 минуты назад

В московском районе Марьино уроженцы Чечни напали на мужчину с ребенком в продуктовом магазине. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уроженцы Чечни напали на мужчину с ребенком в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник рассказал, что пострадавший также является уроженцем Чеченской республики и был знаком с нападавшими. По предварительным данным, группа чеченцев решила отомстить земляку из-за того, что он не хотел участвовать в их криминальном бизнесе и даже пытался помешать махинациям.

«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом. М. отказывался участвовать в этих делишках и даже мешал им, и тогда ему решили отомстить», - рассказал собеседник.

В момент нападения пострадавший находился в магазине с ребенком. Он получил травму ноги и головы. Предположительно, его ударили по голове пистолетом.

Правоохранительные органы доставили в отделение полиции около 10 человек. По словам источника, это лишь часть нападавших.

В начале ноября в Новой Москве четверо уроженцев Азербайджана напали на отца с 4-летним сыном. Они избили мужчину на глазах у ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Происшествия,МВД,
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