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Оголившихся на фоне Спаса на Крови подростков задержали в Петербурге

Елена Прошина
48 минут назад

Петербургская полиция задержала двух подростков, которые оголились у храма Спаса на Крови, пишет «Фонтанка».

Оголившихся на фоне храма подростков задержали в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После того как в Интернете появились фотографии, где двое молодых людей позируют без штанов на фоне храма Спаса на Крови, полиция возбудила уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В течение нескольких часов полицейские нашли участников фотосессии. Ими оказались два жителя города 15 и 17 лет. Их доставили в отдел полиции и в ближайшее время передадут в СК для проведения процессуальных действий.

Старший из задержанных родился в Молдавии, живет в Невском районе в полной семье. Младший живет неподалеку от него с мамой и бабушкой.

Как выяснилось, сами снимки были сделаны в июле этого года. Уголовная ответственность по статье 148 УК наступает с 16 лет.

Снимки на фоне храма полиция выявила в ходе мониторинга интернета. Фотография была подписана: «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята». В настоящее время страница с фотографией недоступна.

rt_russian/Telegram

Ранее суд в Москве приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фото, на котором Чистова в куртке с надписью «Полиция» имитирует оральный секс на фоне храма Василия Блаженного, пишет «Новая газета».

Позже модель Ирина Волкова сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Девушка признала вину и раскаялась, и суд не стал назначать ей запрет определенных действий, хотя на этом настаивало следствие, пишет РИА Новости.

Происшествия,Руслан Бобиев,Ирина Волкова,Фонтанка.Ру,РИА Новости,
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