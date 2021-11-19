Оголившихся на фоне храма подростков задержали в Петербурге

Петербургская полиция задержала двух подростков, которые оголились у храма Спаса на Крови, пишет «Фонтанка».

Фото: РИА Новости РИА Новости

После того как в Интернете появились фотографии, где двое молодых людей позируют без штанов на фоне храма Спаса на Крови, полиция возбудила уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В течение нескольких часов полицейские нашли участников фотосессии. Ими оказались два жителя города 15 и 17 лет. Их доставили в отдел полиции и в ближайшее время передадут в СК для проведения процессуальных действий.

Старший из задержанных родился в Молдавии, живет в Невском районе в полной семье. Младший живет неподалеку от него с мамой и бабушкой.

Как выяснилось, сами снимки были сделаны в июле этого года. Уголовная ответственность по статье 148 УК наступает с 16 лет.

Снимки на фоне храма полиция выявила в ходе мониторинга интернета. Фотография была подписана: «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята». В настоящее время страница с фотографией недоступна.

rt_russian/Telegram

Ранее суд в Москве приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фото, на котором Чистова в куртке с надписью «Полиция» имитирует оральный секс на фоне храма Василия Блаженного, пишет «Новая газета».