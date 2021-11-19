Появились первые снимки из сгоревшей квартиры Хлебниковой

Появились первые снимки из квартиры Марины Хлебниковой, которая пострадала от пожара из-за непотушенной сигареты. На фотографиях, который опубликовал Telegram-канал Shot, видно, что очаг возгорания находится в районе кровати, в которой она могла уснуть с сигаретой после того, как выпила.

Фото: Instagram Instagram

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двум из них потребовалась помощь.

ТК Shot

По последней информации, у певицы ожоги 20-29% тела, сильно пострадало лицо — узнать ее личность медики смогли лишь после опроса родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бедер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы, артистка остается в реанимации.