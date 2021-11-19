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Умерла актриса из фильмов Рязанова Нина Агапова

Мария Иванова
26 минут назад

Советская и российская актриса Нина Агапова скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер Сергей Капков.

Умерла актриса из фильмов Рязанова Нина Агапова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для её шарма», - так написал Капков об актрисе (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Режиссер отметил, что в Театре-студии киноактера Агапова играла и водевили, и мюзиклы, а на экране появлялась лишь в эпизодах.

«У неё до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. <…> Чухрай, Басов, Гайдай - это её компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова», - написал он.

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года в Москве, в 15 лет поступила в Русский народный хор под руководством Петра Яркова, выступала во фронтовых концертных бригадах. Позже окончила ВГИК, служила в Театре-студии киноактера в 1951 - 1990 годах, с 1997 года - в Московской драматической труппе «Блуждающие звезды».

Агапова снялась в картинах «Дайте жалобную книгу», «Старики-Разбойники» и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова, «12 стульях» Леонида Гайдая и многих других.

Происшествия,Петр Ярков,Сергей Полуянов,Нина Агапова,Леонид Гайдай,Эльдар Рязанов,
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