Умерла актриса из фильмов Рязанова Нина Агапова

«У неё до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. <…> Чухрай, Басов, Гайдай - это её компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова», - написал он.